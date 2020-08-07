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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 3. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

ADANA HABERLERİ  | 07.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Adana genelinde istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam Kurulu toplantısı Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.Çukurova Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Senato salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi ve İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.İl istihdam politikaları ile il mesleki eğitim politikalarının görüşüldüğü toplantıda Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.

Adana genelinde istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam Kurulu toplantısı Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.
Çukurova Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Senato salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi ve İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.
İl istihdam politikaları ile il mesleki eğitim politikalarının görüşüldüğü toplantıda Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın gerçekleştirdiği konuşmanın ardından bir konuşma yapan Vali Süleyman Elban, “İl İstihdam kurulunun değerli üyeleri bugün ‘2020 yılı 3. Olağan İl İstihdam Kurulu Toplantısını’ gerçekleştireceğiz tabi bu benim Adana’da katıldığım ilk istihdam kurulu toplantısı olacak toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, toplantımızı başlatıyorum” dedi.
Vali Süleyman Elban’ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Azmi Yalçın tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Yürütme Kurulu ile Denetim Kurulu çalışmalarının detaylarıyla ele alındığı toplantıda geçmiş döneme ait faaliyet raporu değerlendirildi.
Gelecek dönemde yapılacak faaliyetlerin de görüşüldüğü toplantıda kentteki istihdam oranının arttırılması için yapılması gereken çalışmaların titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Süleyman Elban, kurul üyelerine gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti.
Bir önceki toplantıda karara bağlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantı; Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu raporları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün faaliyetleri, proje özetleri ile kurul üyelerince dile getirilen görüş ve önerilerin karara bağlanmasıyla son buldu.

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