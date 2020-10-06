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İl Kültür Müdürü Dursun, kültürel ve turistik alanlarda inceleme yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.10.2020 14:07 | Son Güncelleme

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nevzat Ak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem birlikteliğinde oluşan heyet, Tomarza ilçesinin tarihi, kültürel ve turistik alanlarında incelemelerde bulundu.
Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’in de katıldığı incelemelerde, Tomarza’daki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına yönelik yerinde incelemeler yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Tomarza ilçesinin tarihe ışık tutan, görülmeye değer çok sayıda esere sahip olduğunu vurgulayan İl Müdürü Dursun, "Halkımız tarafından yeterince tanınmayan eserlerin gün yüzüne çıkartılarak yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretlerinin sağlanması ve tanıtımlarının yapılması konusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.
Heyet, gün sonunda Tomarza İlçe Halk Kütüphanesini yerinde inceleyerek ziyaretini sonlandırdı.

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