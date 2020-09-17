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İl Müdürü Özdemir ve Dernekler Müdürü Kaya’dan ASKF’ya ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 17.09.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Dernekler Müdürü Cemal Kaya, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun’un karşıladığı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Dernekler Müdürü Cemal Kaya kentteki sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Özdemir ve Dernekler Müdürü Kaya’dan ASKF’ya ziyaret

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Dernekler Müdürü Cemal Kaya, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.
Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun’un karşıladığı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Dernekler Müdürü Cemal Kaya kentteki sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı. İhalesi yapılan Edebali Stadı’nı çalışmaları hakkında İl Müdürü Özdemir’den bilgi alan Tosun’da faaliyetleri hakkında ikiliye bilgi verdi.
Ziyarette Tosun’a Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, ASKF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Hızlı, İsmail Elmas ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı İsmail Özdil eşlik etti.

İl Müdürü Özdemir ve Dernekler Müdürü Kaya’dan ASKF’ya ziyaret

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