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İl Müdürü Yoldaş’tan üreticilere uyarı

BİLECİK HABERLERİ  | 16.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üreticilere uyarıda bulunarak, "Ürünlerini büyük kentlere götürecek olan üreticilerimiz, mağdur olmamaları adına gerekli tedbirleri alsın" dedi.İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Korana virüs Covid-19 salgının gereği büyük şehirlerde bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ürünlerini büyük kentlere götürecek olan üreticilerimizin mağdur olmamaları adına gerekli tedbirleri almaları önemli rica olunur" ifadelerine yer verdi.

İl Müdürü Yoldaş’tan üreticilere uyarı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üreticilere uyarıda bulunarak, "Ürünlerini büyük kentlere götürecek olan üreticilerimiz, mağdur olmamaları adına gerekli tedbirleri alsın" dedi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Korana virüs Covid-19 salgının gereği büyük şehirlerde bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ürünlerini büyük kentlere götürecek olan üreticilerimizin mağdur olmamaları adına gerekli tedbirleri almaları önemli rica olunur" ifadelerine yer verdi.

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