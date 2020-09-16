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İl Müftüsü Erhun’dan POMEM Müdürü Günbey’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 16.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey’i makamında ziyaret etti.Geçtiğimiz aylarda Bilecik İl Müftülüğü görevine atanan ve bir çok kişi tarafından "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu Ali Erhun, iadey-i ziyaretlere çıktı.

İl Müftüsü Erhun’dan POMEM Müdürü Günbey’e ziyaret

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey’i makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda Bilecik İl Müftülüğü görevine atanan ve bir çok kişi tarafından "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu Ali Erhun, iadey-i ziyaretlere çıktı. İlk ziyaretlerinden birini POMEM Müdürü Suat Günbey’e gerçekleştiren İl Müftüsü Erhun, "POMEM Müdürü Suat Günbey beyin makamında ziyaret ettim. Kendilerine işlerinde kolaylık dileyerek, güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

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