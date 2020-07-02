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İl Müftüsü Erhun’dan yardım uyarısı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, zaman zaman müftülüklerine bağlı Kur’an kursularının adı kullanılarak çeşitli mihraklar tarafından yardım toplandığını duyduklarını belirterek, "Bu konuda yardım için gelen kişilere mutlaka, izin belgeleri olup olmadığını sorun.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, zaman zaman müftülüklerine bağlı Kur’an kursularının adı kullanılarak çeşitli mihraklar tarafından yardım toplandığını duyduklarını belirterek, "Bu konuda yardım için gelen kişilere mutlaka, izin belgeleri olup olmadığını sorun. Müftülükten gelen arkadaşlarımız da kendilerine verilecek olan yazılı belge ile gelecekler. Bu konuda uyanık olalım" dedi.
Bilecik Müftüsü Ali Erhun Başkanlığında Bilecik mahalle ve köylerinde görev yapan Muhtarlarla Tanışma ve İstişare Toplantısı yapıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre merkezinde yapılan toplantıya Müftü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Bilecik merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı. Köylerde devletimizi temsil eden iki grubun olduğunu anlatan Bilecik Müftüsü Ali Erhun, "Biri siz muhtarlarımız diğeri de din görevlilerimizdir. İmamlarımız sabah 8, akşam 5 esasına göre değil de 24 saat esasına göre hizmet etmektedir. İmamlarımızın görevlerini daha iyi ifa etmeleri için el birliği ile lojmanlarını kullanışlı hale getirelim" dedi.
"Zaman zaman çeşitli mihraklar tarafından yardım toplandığını duyuyoruz"
Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde başlatılan vekaletle kurban kesme konusunda muhtarlardan destek isteyerek, "Bu işi yapan birçok özel kuruluş var. Biliyorsunuz FETÖ gibi bir ihanet şebekesi geçti başımızdan. Çok ağır faturasını ödedik. Kurban bağışlarınızı yaparken araştırarak ve iyi ölçerek bağışlarınızı yapın. Osmanlı Hafızlık Yatılı Erkek Kuran Kursumuz var. Kursumuzda şu anda pandemiden dolayı 40 öğrencimiz eğitim görüyor. Zaman zaman müftülüğümüze bağlı Kuran Kursumuzun adı kullanılarak çeşitli mihraklar tarafından yardım toplandığını duyuyoruz. Bu konuda yardım için gelen kişilere mutlaka, izin belgeleri olup olmadığını sorun. Müftülükten gelen arkadaşlarımız da kendilerine verilecek olan yazılı belge ile gelecekler. Bu konuda uyanık olalım kıymetli muhtarlarım. 4-6 Yaş Kuran Kurslarımıza büyük bir önem atfediyoruz. Bilecik’imizde 4-6 yaş Kuran Kursları konusunda çok başarılı hizmetler yapılmış olduğunu görüyorum. Emeğiniz ve çabalarınızdan dolayı siz değerli Muhtarlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum. Bu hizmeti mutlaka daha da ileriye taşımamız lazım. Kayıboyu Camimizin altında 8 derslikli bir 4-6 yaş Kuran Kursu daha açacağız ve bu kurs inşallah Bilecik’te merkez olacak. Bu konuda da sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Kapımız her zaman sizlere açık buyurun, gelin, fikirlerinizi söyleyin, çayımızı için. Hep birlikte görev şuuru içerisinde ve Allah rızası için vatandaşlarımıza hizmet edelim inşallah. Toplantıya iştiraklerimiz için teşekkür ederim” dedi.
Toplantı, muhtarların istek ve temennileri ile son buldu.

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Bozuyuk
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Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
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