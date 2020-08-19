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İl Sağlık Müdürü Benli, "Önlemlere birlikte uyarsak başarı kazanabiliriz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte maske denetimi yaptı. İl Sağlık Müdürü Benli, "Koronavirüse karşı, önlemlere birlikte uyarsa başarı kazanabiliriz" dedi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de devam eden maske denetimine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, birlikte çıktı. Kapalı çarşı ve Kazancılar Çarşısı ile 27 Mayıs Caddesi’nde maske denetimi gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Benli ve İl Jandarma Komutanı Çelik, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı ve maskeleri doğru takmayan vatandaşlara da uyarıda bulundu.
Denetimler sonrasında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Benli, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de geniş çaplı denetimler devam ediyor. Dene-timleri halkımızı uyarıcı, kuralları hatırlatıcı şekilde yapmaktayız. Önemli olan bu önlemlere hep birlikte uyarsak başarı kazanabileceğiz. Hep birlikte uymamız gerekiyor. Onun için de toplumsal bilincimizi hep birlikte artırarak mücadele vermemiz gerekiyor. Toplumsal bilincin oluşması için bu denetimlere devam edilecek. Gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız kurallara daha iyi uyuyor. Esnaflarımız da kurallara daha çok uyuyor. Bundan dolayı mutlu oldum" diye konuştu.

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