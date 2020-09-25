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İl Sağlık Müdürü Benli, Pandemi Sürecini İlçe Sağlık Müdürleri ile Değerlendirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 09:01 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Doç.

İl Sağlık Müdürü Benli, Pandemi Sürecini İlçe Sağlık Müdürleri ile Değerlendirdi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; ilçe sağlık müdürleri ve filyasyon yetkilileri ile online video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Tedbirleri elden bırakmadan, tek bir fire dahi vermeden, çalışmalara sıkı bir şekilde devam edileceği vurgusu ile başlayan toplantıda, hasta numunelererinin filyasyon ekipleri tarafından sahada alınması, alınan numunelerin laboratuvara en kısa ulaştırılması ve temaslı kayıtlarının eksiksiz şekilde alınması konularında çeşitli istişareler yapıldı. Ayrıca İlçelerdeki pandemi süreci ve filyasyon çalışmaları hakkında değerlendirilmeler yapılarak, okulların açılmasının ardından alınan önlemler ve planlanan tedbirler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantının sonunda özverili çalışmalarından dolayı ilçe sağlık müdürlerine ve filyasyon ekiplerine teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Benli; "Aldığımız tedbirleri hassasiyetle uygulayarak, bu salgından vatandaşlarımızı korumak en büyük amacımız. Bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın ve özellikle filyasyon ekiplerimizin gayretini takdir ediyorum. Bu gayretli çalışmaların neticesini de almaya başladık. Ancak rehavete kapılmadan değişen koşullara göre önlemleri artırarak yola devam etmeliyiz. Geçtiğimiz bu zorlu ve uzun süreçte, takdire şayan, yoğun ve fedakâr çalışmaları için bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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