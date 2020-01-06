İl Sağlık Müdürü Benli: “Ülke olarak, veremle savaşta çok iyi bir yerdeyiz”

73. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası etkinlikleri, Kayseri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılan açılış programı ile başladı.

Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, başkan yardımcıları, devlet hastanesi başhekimi ve sağlık yöneticileri katıldı.

Açılış programında başta İl Sağlık Müdürü olmak üzere, katılımcılar hafta ile alakalı görüşlerini paylaştılar.

Açılış programının ardından bir alışveriş merkezinde kurulan Verem Farkındalık Standı, il sağlık müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi.

Ziyaret de bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak burada farkındalığı artırmak ve verem hastalığının hangi aşamasında neler yapılması gerektiğini bilgilendirmek amacıyla stant açtık. Verem ile savaşta ülke olarak iyi bir noktadayız" dedi.

Standı ziyaret eden vatandaşlarla bir süre sohbet eden Benli, 2010’ dan beri vereme yakalanma oranının düştüğünün gözlemlendiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Verem hastalığı konusunda sıfırlamaya doğru giden bir yol alırız. Burada bir iki konuya değinmek istiyorum. Veremle savaştaki başarının altında ki neden, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının el ele vererek konunun her aşamasını yakinen takip etmektedirler. Bu savaşın diğer hastalıklarımıza da örnek olmasını diliyorum. Özellikle gençliğimizi tehdit eden uyuşturucu ile mücadele konusunu burada vurgulamak istiyorum. Verem ile yapılan savaşı örnek alarak uyuşturucu ile de savaş yapmamız gerekiyor. Bunu toplumun tüm kesimleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşlarının hep birlikte yapmamız gerekiyor. Verem savaşa bakarak, biz çok konuda örnek alabiliriz. İnşallah veremsiz ve sağlıklı bir dünya olsun diyorum" ifadesinde bulundu.

