YURTHABER
  4. İl Sağlık Müdürü Benli: “Ülke olarak, veremle savaşta çok iyi bir yerdeyiz”

İl Sağlık Müdürü Benli: “Ülke olarak, veremle savaşta çok iyi bir yerdeyiz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

73.

73. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası etkinlikleri, Kayseri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılan açılış programı ile başladı.
Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, başkan yardımcıları, devlet hastanesi başhekimi ve sağlık yöneticileri katıldı.
Açılış programında başta İl Sağlık Müdürü olmak üzere, katılımcılar hafta ile alakalı görüşlerini paylaştılar.
Açılış programının ardından bir alışveriş merkezinde kurulan Verem Farkındalık Standı, il sağlık müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi.
Ziyaret de bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak burada farkındalığı artırmak ve verem hastalığının hangi aşamasında neler yapılması gerektiğini bilgilendirmek amacıyla stant açtık. Verem ile savaşta ülke olarak iyi bir noktadayız" dedi.
Standı ziyaret eden vatandaşlarla bir süre sohbet eden Benli, 2010’ dan beri vereme yakalanma oranının düştüğünün gözlemlendiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Verem hastalığı konusunda sıfırlamaya doğru giden bir yol alırız. Burada bir iki konuya değinmek istiyorum. Veremle savaştaki başarının altında ki neden, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının el ele vererek konunun her aşamasını yakinen takip etmektedirler. Bu savaşın diğer hastalıklarımıza da örnek olmasını diliyorum. Özellikle gençliğimizi tehdit eden uyuşturucu ile mücadele konusunu burada vurgulamak istiyorum. Verem ile yapılan savaşı örnek alarak uyuşturucu ile de savaş yapmamız gerekiyor. Bunu toplumun tüm kesimleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşlarının hep birlikte yapmamız gerekiyor. Verem savaşa bakarak, biz çok konuda örnek alabiliriz. İnşallah veremsiz ve sağlıklı bir dünya olsun diyorum" ifadesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaretBaşkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret
Şair Kahraman Tazeoğlu Kayserili sevenleri İle buluştuŞair Kahraman Tazeoğlu Kayserili sevenleri İle buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Talas’tan çocuklara zeka ve akıl oyunları

Talas’tan çocuklara zeka ve akıl oyunları

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.