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İl Sağlık Müdürü Benli: "Vaka sayılarındaki yükseliş kritik seviyeye ulaşmamış olsa da endişe verici"

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.11.2020 06:10 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüse ilgili olarak, "Vaka sayılarındaki yükseliş kritik seviyeye ulaşmamış olsa da endişe verici" dedi.Kayseri’de İl Pandemi Kurulu Toplantısı video konferans yoluyla yapıldı.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan toplantıya kurul üyeleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Benli: "Vaka sayılarındaki yükseliş kritik seviyeye ulaşmamış olsa da endişe verici"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüse ilgili olarak, "Vaka sayılarındaki yükseliş kritik seviyeye ulaşmamış olsa da endişe verici" dedi.

Kayseri’de İl Pandemi Kurulu Toplantısı video konferans yoluyla yapıldı.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan toplantıya kurul üyeleri katıldı. Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla düzenlenen toplantıda, bugüne kadar alınan tedbirler, denetim faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalarla, filyasyon ve izolasyon çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, yaklaşan kış sezonunda Erciyes’te alınabilecek önlemlerle alakalı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Kayseri’de son 2 haftada vaka artışı yaşandığına değinen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli; “Pandemi sürecinde 2 ay önce yaşamış olduğumuz yüksek vaka oranını hızlı bir şekilde kırarak salgını kısmen kontrol altına almayı başarmıştık. Şu an geldiğimiz aşamada ise 1.5 aylık süreci göz önüne aldığımızda son 2 haftadır bir yükseliş söz konusu. Bu yükseliş henüz kritik seviyelere ulaşmamış olsa da endişe verici. Alacağımız erken tedbirlerle bu yükselişin de önüne geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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