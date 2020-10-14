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İl Sağlık Müdürü Benli’nin sözleşmesi uzatıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 20:42 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu tarafından İl Sağlık Müdürlerine yapılan bildiri ile, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin de sözleşmesi uzatıldı.Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu’nun bildirisinde, 20 ilin sağlık müdürlerinin hitam tarihi 14.10.2020 olan sözleşme bitiş tarihlerinin pandemi döneminin uzaması nedeni ile 14.04.2021 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi verildi.Yapılan bildiri ile beraber, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin de görev süresi 14.04.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu tarafından İl Sağlık Müdürlerine yapılan bildiri ile, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin de sözleşmesi uzatıldı.
Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu’nun bildirisinde, 20 ilin sağlık müdürlerinin hitam tarihi 14.10.2020 olan sözleşme bitiş tarihlerinin pandemi döneminin uzaması nedeni ile 14.04.2021 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi verildi.
Yapılan bildiri ile beraber, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin de görev süresi 14.04.2021 tarihine kadar uzatıldı.

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