İl Sağlık Müdürü Bilge’den ‘13 Eylül Dünya Sepsis Günü’ mesajı

Her yıl 13 Eylül’de düzenlenen Dünya Sepsis Günü sayesinde dünya çapında farkındalığın oluştuğunu belirten Bilge, mesajında "Halka, medyaya, ulusal ve uluslararası sağlık yetkililerine, sağlık hizmeti sunucularına ve sağlık çalışanlarına, politika yapıcılara ve hükümetlere bu konudaki eğitimi artırmaya ve iyileştirmeye acil bir ihtiyaç olduğu hatırlatılmalıdır" dedi.

"ERKEN TANINIP HEMEN TEDAVİ EDİLMELİ"

Sepsisin, hayatı tehdit eden bir durum olduğunu dile getiren Bilge, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği yanıtın kendi doku ve organlarına zarar verdiğini söyledi. Erken tanınıp hemen tedavi edilmezse hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini hatırlatan Bilge, “Sepsis özellikle erken tanınıp hemen tedavi edilmezse, çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonlanabilir. Sepsis tıbbi bir acil durumdur ve daha fazla komplikasyon veya ölümü önlemek için derhal müdahale gerektirir. Her türlü enfeksiyona bağlı olarak gelişebilecek olan sepsis, genellikle sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların bir sonucudur ve antimikrobiyal direnç, bakteriyel vakalarda sepsis tedavisini zorlaştırmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, 1 yaşın altındaki çocuklar ve 60 yaşın üzerindeki erişkinlerde sepsisin gelişebilme olasılığı diğer bireylere oranla oldukça yüksektir" ifadelerini kullandı.

"HER YIL 30 MİLYONDA FAZLA İNSANI ETKİLİYOR"

Prof. Dr. Bilge, sepsisin her yıl dünyada 30 milyondan insanı etkileyen ve yaklaşık 6 ila 8 milyon kişinin ölümüne neden olan bir hastalık olduğunu belirterek, “Dünyada her 3 saniyede bir kişinin ölümüne neden olmaktadır. Buna rağmen dünyada olduğu gibi ülkemizde de sepsis hakkında çok az şey bilinmektedir” şeklinde belirtti.

"SEPSİSİ ÖNLEMENİN EN İYİ YOLU, İLK ETAPTA ENFEKSİYONU ÖNLEMEKTİR"

Son olarak hastalığın tedavisinden bahseden Bilge, mesajının devamında şunları söyledi: "Sepsisi önlemenin en iyi yolu, ilk etapta enfeksiyonu önlemektir. Sık görülen enfeksiyonlara karşı etkili aşılama programlarının uygulanması, hastanelerde uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması, temiz doğum uygulamaları, ameliyatta enfeksiyon önleme uygulamaları, hastanede yatış sürelerinin kısaltılması, özellikle el yıkama alışkanlığının yaygınlaştırılması gibi önlemler sepsisle mücadelede önemlidir. Erken tanı, erken antibiyotik tedavisi ve enfeksiyon kaynağının kontrolü, uygun organ destek tedavisi sepsise yaklaşımın vazgeçilmezleridir. Sepsisten kaynaklanan ölümlerin sayısını azaltmanın bir diğer adımı da antimikrobiyal dirençle mücadeledir."

