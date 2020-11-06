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İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım’ı ziyaret etti

MANİSA HABERLERİ  | 06.11.2020 18:26 | Son Güncelleme

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr.

İl Sağlık Müdürü Yemenici, Kaymakam Yıldırım’ı ziyaret etti

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede korona virüs salgını sürecinde ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve sağlık hizmetleri değerlendirildi.
Selendi ilçesindeki filyasyon, izolasyon ve denetim ekiplerinin koordinasyonu ve alınan tedbirlerle ilgili görüşmenin de yapıldığı ziyarette İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, hastanelerde ve ilçede erken tanı-tedavi hizmetleri hakkında Kaymakam Yıldırım’ı bilgilendirdi.
Kaymakam Ali Yıldırım, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici’ye teşekkür etti. Ziyarete İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Halit Şahin de eşlik etti.

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