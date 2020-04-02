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İl Sağlık Müdüründen hastane ziyareti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Hastanelerdeki enfeksiyon kliniklerinde ve acil servislerde incelemeler yapan Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, sağlık personellerinin hal ve hatırını sorarak onların her zaman yanında olduğunu, bu süreci hep birlikte yürüttüklerini belirtti. Sağlık çalışanlarına herhangi bir eksikliklerinin olup olmadığını sordu. Gelen soru üzerine tıbbi ekipman ve koruyucu malzeme eksikliği olmadığını, bakanlık bilimsel kurul talimat ve önerilerini uyguladıklarını belirtti. Tüm sağlık personellerinin bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmaları ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Bilge, hastanelerde karşılaşmış olduğu hastalara ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Korona virüs (Covid-19) hastalığı hakkında bilgiler verdi. Kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, hastalarımızın riski önlemek adına hastanelerimizin yönlendirmelerine ve sağlık çalışanlarının uyarılarına dikkat etmelerini söyledi ve hastanelerimizde tüm diğer poliklinik hizmetlerinin de devam ettiğini belirtti.

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