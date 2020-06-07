İl Sağlık Müdüründen hastanede inceleme

Yapımı tamamlanan Yeni Milas Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir’e ve emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukcuoğlu, Milas İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Ergun Kırova, Kamu Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Melahat Erdemir, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Rüştü Baş ve beraberinizde ki hastane yönetim ekibi ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan Yeni Devlet Hastanesini ziyaret ederek taşınma öncesi devam eden son çalışmaları yerinde değerlendirdi. Eksiklerin tamamlanması ve hastane açılış süreci ile ilgili gerekli istişareyi gerçekleştirdikleri ziyarete AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar’da katılarak bilgi aldı. İlçemizde gerçekleşecek sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, bölgeye yakışan ve Milas’a layıkı ile hizmet edeceğini söylediği hastanenin çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve kısa sürede tamamlanması ile 1 ay içinde hizmete açılacağını müjdeledi.

Milas Devlet Hastanesinin pandemi sürecinde bile yatırımlardan desteğini alarak ara vermeden tamamlandığını belirten AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, “Milas için dev yatırım olan ve içindeki son teknoloji sağlık sistemleri ile bölgemizin incisi Milas Devlet Hastanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Milaslılara armağanıdır. Pandemi süreci ve diğer ekonomik süreçlerde dahi hiç hız kesmeden yapımına devam edilen hastanemiz tam manasıyla Milasımıza yakışır şekilde yapımı gerçekleştirilmiştir. Yapımında ve ilk kararından bu zamana kadar gerçekleştirilen hizmetlerde emeği geçen Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanımız Kadem Mete, İl Sağlık Müdürümüz İskender Gencer ve ekibine, Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu ve ekibine, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Ergun Kırova ve ekibine ve önceki dönem Milletvekillerimiz ile ilçe Başkanlarımıza teşekkür ederim. Her şey Milas’ımız için” dedi.

