YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. İl Spor Merkezleri sporcular için açılmaya devam ediyor

İl Spor Merkezleri sporcular için açılmaya devam ediyor

26.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde sağlıklı gençlik yetişmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor merkezlerinde COVİD-19 salgını çerçevesinde alınan önlemler altında sporcular antrenmanlarına devam ediyor.Bütün dünyayı etkisi altına alan krona virüs salgını nedeniyle müsabaka ve turnuvalar iptal edildi.

Pandemi sürecinde sağlıklı gençlik yetişmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor merkezlerinde COVİD-19 salgını çerçevesinde alınan önlemler altında sporcular antrenmanlarına devam ediyor.
Bütün dünyayı etkisi altına alan krona virüs salgını nedeniyle müsabaka ve turnuvalar iptal edildi. Ancak pandemi sonrası yapılacak olan turnuvalara hazırlanan sporcuların antrenmanları hız kesmiyor. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporculara COVİD-19 pandemisinde de antrenmanlarını aralıksız yapabilmeleri için olanaklarını seferber etti. İl Spor Merkezlerinde mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde antrenman yapan sporculara antrenörler de eşlik ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

Düzce Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:04
Öğle
13:13
İkindi
15:48
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Düzce Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Eray Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Tiyatro eleştirisi ve dramaturji konuşuldu

Tiyatro eleştirisi ve dramaturji konuşuldu

Kent Konseyi Başkanı Avukat Dilber’den kampanyaya destek

Kent Konseyi Başkanı Avukat Dilber’den kampanyaya destek

Kızılay yöneticileri Düzcespor’un yanında

Kızılay yöneticileri Düzcespor’un yanında

Kaynaşlı’da esnafa bin 500 liralık gıda çekleri dağıtıldı

Kaynaşlı’da esnafa bin 500 liralık gıda çekleri dağıtıldı

Kardüz’e tatilcilerden büyük ilgi

Kardüz’e tatilcilerden büyük ilgi

Park halindeki otomobil yandı

Park halindeki otomobil yandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.