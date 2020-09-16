İl Tarım Üst Kurul Toplantısı, Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı

Amasya’da İl Tarım Üst Kurul Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında yapıldı.

Tarımsal sulama, uygulanacak projeler ve üretimin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ile yapılacak çalışmaların koordineli yürütülmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda il genelinde sulama ve meyvecilik ile ilgili çalışmalar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) gönderilen projeler, kuraklık yönetim planlarının gözden geçirilmesi, mısır ekimi gerçekleştirecek çiftçilere bilgilendirme yapılması, tarımla ilgili sorunlara yönelik çözüm önerileri üretilmesi hususları değerlendirildi.

Toplantıda, kurul üyeleri Vali Yardımcısı Turgay İlhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hayrullah Göktekin, DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, Amasya Ziraat Odası Başkan Vekili Halil Şahin ve diğer yetkililer de yer aldı.

