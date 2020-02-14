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İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin kar yağışında çöken ağıllarda incelemelerde bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:28 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, aşırı kar yağışı nedeniyle çöken ağıllarda incelemelerde bulundu.Yoğun kar yağışı nedeniyle Kocasinan ilçesine bağlı Kızık mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halis Budak’a ait 300 adet gebe koyunun bulunduğu ağıl çöktü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, aşırı kar yağışı nedeniyle çöken ağıllarda incelemelerde bulundu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kocasinan ilçesine bağlı Kızık mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halis Budak’a ait 300 adet gebe koyunun bulunduğu ağıl çöktü. Çökme nedeniyle bir koyun ve 10 kuzunun telef oldu. Koyunların kuzulama dönemi olması nedeniyle Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlerin yerinde yaptığı tespit sonrasında, İl Müdürü Mustafa Şahin Kocasinan Belediyesi ile irtibata geçerek çadır kurulması ve sağ kurtulan koyun ve kuzuların koruma altına alınmasında yardımcı oldu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, bölgede yaptığı inceleme sonrasında, aşırı kar yağışı nedeniyle zarar gören vatandaşların yardımına Kocasinan Belediyesi ile birlikte kısa sürede koştuklarını ve zararın asgariye indirildiğini ifade etti.

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