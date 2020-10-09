YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İl Temsilcisi Dicle’den altyapı değerlendirmesi

İl Temsilcisi Dicle’den altyapı değerlendirmesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, pandemi sürecinin tüm spor branşlarını olduğu gibi voleybolu da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

İl Temsilcisi Dicle’den altyapı değerlendirmesi

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, pandemi sürecinin tüm spor branşlarını olduğu gibi voleybolu da olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Dicle, “Pandemi yayılma hızının azalması, aşı çalışmalarının olumlu gelişimi, okulların tamamen açılması ile beraber altyapılarda hız kazanacak” dedi.
Voleybolda 1. Ve 2. Lig maçlarının bu hafta sonu başlayacağını dile getiren Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, voleybolda altyapı çalışmalarının ise yıl sonundan itibaren yapılabileceğini dile getirdi. Dicle, “Ülkemizi ve Tüm dünyayı etkisi altına alan covit-19 sporda altyapıya engel olmaya devam ediyor voleybolda alt yapılar sağlık bilim kurulunun verdiği kararlar ile TVF nin kişisel koruyucu ekipman kullanımı, sosyal mesafenin korunması, yaşam/aktivite tarzı değişiklikleri gibi tedbirlerin alınması ve bu konularda farkındalığın oluşmasına yönelik TVF Pandemi Sürecinde Spora Dönüş Kılavuzu yayınladı, 1. Lig ve 2. Liglerimiz 11 Ekim 2020 tarihinde başlayacak” dedi. Altyapı çalışmalarının az katılımlı şekilde yapıldığını ancak bunun tam olarak yıl sonunu bulabileceğini dile getiren Halil Dicle, sözlerini şöyle noktaladı: “İlimizde bazı spor kulüpleri ve spor okullarının 5-6 kişilik gruplar halinde hazırlıklarını yaptıklarını sosyal medyadan takip ediyoruz. Pandemi yayılma hızının azalması, aşı çalışmalarının olumlu gelişimi, okulların tamamen açılması ile beraber altyapılarda hız kazanacaktır. İnşallah yıl sonundan sonra voleybol da altyapı çalışmalarının yapılacağına inanmaktayım, sporlu günlerin aktif bir şekilde yapıldığı günleri göreceğiz.”

İl Temsilcisi Dicle’den altyapı değerlendirmesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:35
Öğle
12:30
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.