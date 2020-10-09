İl Temsilcisi Dicle’den altyapı değerlendirmesi

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, pandemi sürecinin tüm spor branşlarını olduğu gibi voleybolu da olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Dicle, “Pandemi yayılma hızının azalması, aşı çalışmalarının olumlu gelişimi, okulların tamamen açılması ile beraber altyapılarda hız kazanacak” dedi.

Voleybolda 1. Ve 2. Lig maçlarının bu hafta sonu başlayacağını dile getiren Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, voleybolda altyapı çalışmalarının ise yıl sonundan itibaren yapılabileceğini dile getirdi. Dicle, “Ülkemizi ve Tüm dünyayı etkisi altına alan covit-19 sporda altyapıya engel olmaya devam ediyor voleybolda alt yapılar sağlık bilim kurulunun verdiği kararlar ile TVF nin kişisel koruyucu ekipman kullanımı, sosyal mesafenin korunması, yaşam/aktivite tarzı değişiklikleri gibi tedbirlerin alınması ve bu konularda farkındalığın oluşmasına yönelik TVF Pandemi Sürecinde Spora Dönüş Kılavuzu yayınladı, 1. Lig ve 2. Liglerimiz 11 Ekim 2020 tarihinde başlayacak” dedi. Altyapı çalışmalarının az katılımlı şekilde yapıldığını ancak bunun tam olarak yıl sonunu bulabileceğini dile getiren Halil Dicle, sözlerini şöyle noktaladı: “İlimizde bazı spor kulüpleri ve spor okullarının 5-6 kişilik gruplar halinde hazırlıklarını yaptıklarını sosyal medyadan takip ediyoruz. Pandemi yayılma hızının azalması, aşı çalışmalarının olumlu gelişimi, okulların tamamen açılması ile beraber altyapılarda hız kazanacaktır. İnşallah yıl sonundan sonra voleybol da altyapı çalışmalarının yapılacağına inanmaktayım, sporlu günlerin aktif bir şekilde yapıldığı günleri göreceğiz.”



