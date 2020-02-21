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İlahiyatçı Yazar Fatih Çıtlak Başiskeleliler ile buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Şubat Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri” kapsamında Fatih Çıtlak Başiskeleliler ile buluştu.Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” toplumun her kesimine hitap ediyor.

İlahiyatçı Yazar Fatih Çıtlak Başiskeleliler ile buluştu

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Şubat Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri” kapsamında Fatih Çıtlak Başiskeleliler ile buluştu.
Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” toplumun her kesimine hitap ediyor. Şubat ayı etkinlik takviminde mübarek üç ayların girmesine sayılı günler kala tasavvuf sohbetlerine de yer veren Başiskele Belediyesi, Türkiye’nin yakından tanıdığı Fatih Çıtlak’ı Başiskele’de ağırladı. Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda Başiskeleliler ile buluşan ilahiyatçı yazar, üç ayların önemini Kur’an ve Hadisler ışığında anlattı. Yoğun ilgi gören sohbet programına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Recep ayında Allah’a dua etmeye, Allah ile aranızdaki duvarları duayla kırmaya gayret gösterin diyen Fatih Çıtlak “Gayret edin, güzelce tövbe istiğfar edip Allah Teâlâ’nın razı olduğu işlerle meşgul olmaya niyetlenin, boynunuzu eğip Cenâb-ı Hakk’a niyâzda bulunun. Hiç merak etmeyin, bunların hiçbiri boşuna gitmez. Regâib Kandili’nizi ve mübarek üç aylar mevsiminizi şimdiden tebrik eder, sizler ve bizler için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyaz ederim’’ dedi.
Çıtlak’ın sohbetinin ardından sahneye davet edilen Belediye Başkanı Yasin Özlü burada kısa bir selamlama konuşması yaparak, “Hoş sohbetleriyle bizi manevi olarak doyuran Fatih Çıtlak Hocamıza ve yoğun katılımlarından dolayı hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Üç ayların gölgesini hissettiğimiz bu zamanlarda bu ayların manevi havasını da hep birlikte teneffüs etmeyi Allah bizlere nasip eylesin” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Başkan Özlü, günün anısına Fatih Çıtlak’a çiçek takdim etti. Program sonunda Fatih Çıtlak, okuyucularına kitaplarını imzaladı.

İlahiyatçı Yazar Fatih Çıtlak Başiskeleliler ile buluştu

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