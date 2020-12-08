İlçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Sivas’ta aralık ayı ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı başkanlığında yapıldı. Corona virüs salgını dolayısıyla video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya, şube müdürleri de katıldı.

Toplantıda pandemi sürecinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, proje ve çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaşçı, uzaktan eğitim sürecinin etkin ve aksamadan yürütülmesi için gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

“Eba Destek Noktalarının aktif kullanılmasını istiyoruz”

İnternet erişimi olmayan öğrencilerin online ders imkanlarından yararlanması için gereken çalışmaların yapılması ve bu konunun titizlikle takip edilmesi talimatını veren Savaşçı, "Bu kapsamda oluşturduğumuz EBA Destek Noktalarının aktif olarak kullanılmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin bu imkandan faydalanması için de gereken çalışmaları yapalım" dedi.

Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesinin devam ettiğini hatırlatan Savaşçı, bu yıl YKS’ye girecek öğrenciler için de proje kapsamında çalışmalar yapılacağını söyledi.

Savaşçı, şu şekilde konuştu. "Geçen yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz için uyguladığımız proje ile önemli bir başarı yakaladık. Bu yıl hem bu başarıyı artırarak devam ettirmek hem de üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin başarısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, YKS’ye girecek öğrencilerimize de KÖPRÜ projesi ile gereken desteği sağlayacağız.”

KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan materyallerin de en kısa sürede öğrencilere ulaştırılmasını isteyen Savaşçı, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan “Evde Kal Kitapla Kal” kampanyası kapsamında öğrencilere ulaştırılacak kitapların da aynı titizlikle dağıtımının yapılması talimatını verdi.

Savaşçı, konuşmasının ardından ilçe milli eğitim müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Toplantının son bölümünde şube müdürleri, sorumluluk alanları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

