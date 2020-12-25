İlçe nüfusunun iki katından fazla ceviz fidanı dağıtıldı

Bilecik’in 11 bin nüfuslu Gölpazarı ilçesinde 25 bin 150 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen “Benim Projem Senin Projen” kapsamında ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Gölpazarı hal binası önünde düzenlenen dağıtım törenine, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdür Vekili Şaban Pehlivan ve çiftçiler katıldı. İlçe genelinde 220 çiftçiye, 25 bin 140 bin adet ’Chandler’ çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

