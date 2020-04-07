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İlçe Tarım Müdüründen Pazar Denetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve ekipleri sahada kapsamlı olarak denetimlerine devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve ekipleri sahada kapsamlı olarak denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda pazaryerini ziyaret eden Arslan pazarcı esnafını ve vatandaşları hem uyardı hem de bilgilendirdi
Halkın sağlığı için Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile kurum personelleri ’Korona virüs’ tedbirleri çerçevesinde Milas Salı Pazarı’nda denetimlerde bulundu. Özellikle kapalı Pazar alanlarında ve belediye dükkanlarının bulunduğu alanda denetimlerle birlikte uyarı ve bilgilendirmelerde de bulunan Arslan “Denetimler sürecek” dedi. Korona Virüse karşı bilgilendirme amaçlı yapılan bu denetimlerde özellikle sosyal mesafenin önemi ve açıkta gıda satışının virüs önlemleri kapsamında dikkatli yapılması gerektiği anlatıldı. Ayrıca virüs hakkında Pazar esnafına bilgi aktarıldı ve alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgi verildi.

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