İlçenin sevilen Kaymakamı Yavuz vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bursa Gürsu İlçe Kaymakamlığına atanan Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ilçeden ayrıldı.

İlçe halkı tarafından sevilen sayılan Kaymakam Yavuz, sabah kahvaltısında kurum amirleri ve sivil toplum başkanları ile bir araya geldi, daha sonra hükümet konağı önünde vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı. Vatandaşlara veda eden Kaymakam Yavuz, ilçede 2 yıldır görev yaptığını belirterek, "Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan Bilecik gibi mübarek vatan toprağının müstesna bir parçası olan Osmaneli ilçesinde görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Devletimizin sağladığı imkânlar ölçüsünde, vatandaşlarımıza en güzel hizmeti hiçbir vatandaşımızı ayırmadan en tarafsız şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduk. Görev yaptığım 2 yılda gezmediğim mahalle, sokak, köy kalmamıştır. Vatandaşlarımıza hizmet götürürken hiçbir vatandaşlarımızın din, dil, ırk, görüş ve düşüncesine bakmadan kamu hizmetlerinden yararlanması sözü vermiştik. Herkesi Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak sevdik, saydık ve bağrımıza basıp baş tacı yaptık. Dedelerimizin bin yıldır nazlı nazlı dalgalanması için cepheden cepheye koşarak canını verdiği bu mübarek nazlı ve şanlı bayrağımızın gölgesinde birlikteliğimizi çekemeyen herkese ve her sisteme inat, huzur içerisinde ve kardeşçe yaşamaya devam ettik" dedi.

Çanakkale’de, Sakarya’da, Galiçya’da, Filistin’de, Suriye’de, Trablusgarp’ta din, iman ve vatanı için şehit düşerek aynı mezarda koyun koyuna yatan dedelerimiz gibi bu memlekette kıyamete kadar bir birimizle sarmaş dolaş yaşamaya devam edeceklerini ifade eden Yavuz "Sizlerle birlikte bu ilçede görev yapmaktan çok memnun kaldım. Görev yaptığımız süre içerisinde hep birlikte Osmaneli ve Osmaneliler için bir şeyler yapma gayreti içerisinde olduk. Görev yaptığımız süreler içerisinde siz mesai arkadaşlarım ve ilçe halkından büyük destek gördüm. Görevim boyunca benimle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler Kamu çalışanıyız. Nerede görev verilirse orada seve seve çalışırız. Görev yapacağım yerde her zaman kapım sizlere açıktır. Hepimiz beşeriz, İnsanız iş yoğunluğundan dolayı bazen bilmeyerek hata yapmış olabiliriz. Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Naif Yavuza Belediye Başkan Vekili Mustafa Çakıcı günün anısına plaket ve Osmaneli’nin fahri hemşerilik beratı verdi. Ayrıca muhtarlardan ve sivil toplum kuruluş başkanları da çeşitli hediyeler takdim ettiler.

