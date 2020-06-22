YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İldem’de ilk arabalı sinema keyfi

İldem’de ilk arabalı sinema keyfi

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen “Arabalı Sinema Günleri” etkinliği ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Melikgazi Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen “Arabalı Sinema Günleri” etkinliği ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran araçlar içerisinde vatandaşlar ’Şampiyon’ filmini izledi.
İldem’de Kaysermall AVM otoparkında gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Türk sinemasının sevilen filmlerini izliyor.
Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Melikgazi Belediyesi tarafından patlamış mısır, çay ve dondurma ikramında bulunuldu.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, büyük ilgi gören açık hava arabalı sinema etkinliğinin yeni filmlerle süreceğini söyleyerek, “Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza bir nebzede olsa moral vermek için düzenlediğimiz bu etkinlik gerçekten büyük ilgi gördü. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşıyorlar. Vatandaşlarımız bu etkinliklerimizden oldukça memnun.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:07
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:13
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ecem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mustafa Palancıoğlu: “Salgından dolayı Melikgazi’nin herhangi bir işi aksamadı, aksamayacak”

Mustafa Palancıoğlu: “Salgından dolayı Melikgazi’nin herhangi bir işi aksamadı, aksamayacak”

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.