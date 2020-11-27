YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İletişim öğrencilerinden Sesimiz İz Projesi

İletişim öğrencilerinden Sesimiz İz Projesi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.11.2020 16:40 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik öğrencileri Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında görme engellilere sesli hikaye ve masal okumak için hazırlanıyor.‘Ses kaydedildiği gibi arkasında gizlenen duygular da kaydedilir’ sloganı ile başladıkları proje kapsamında Denizli Görme Engelliler ilkokulu, Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu, Adana Oğuz Kaan Köksal Görme Engelliler İlkokulu, Çanakkale Yahya Çavuş Görme Engelliler ilkokulu, Ankara MitatEnç Görme Engelliler ilkokulu ile iş birlikleri kuruldu.Proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi radyo stüdyosunda okunacak olan sesli kitaplar Türkiye ‘de bulunan Görme Engelliler İlköğretim okullarına teslim edilecek.

İletişim öğrencilerinden Sesimiz İz Projesi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik öğrencileri Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında görme engellilere sesli hikaye ve masal okumak için hazırlanıyor.
‘Ses kaydedildiği gibi arkasında gizlenen duygular da kaydedilir’ sloganı ile başladıkları proje kapsamında Denizli Görme Engelliler ilkokulu, Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu, Adana Oğuz Kaan Köksal Görme Engelliler İlkokulu, Çanakkale Yahya Çavuş Görme Engelliler ilkokulu, Ankara MitatEnç Görme Engelliler ilkokulu ile iş birlikleri kuruldu.
Proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi radyo stüdyosunda okunacak olan sesli kitaplar Türkiye ‘de bulunan Görme Engelliler İlköğretim okullarına teslim edilecek. Podcast ve youtube hesaplarıı üzerinden de devam edecek olan sesli kitap okuma projesine gönüllüler de katılım sağlayabilecek. Okullara teslim edilen sesli kitaplar ve proje detayları hakkında detaylı bilgilere @sesimiz_iz kullanıcı adıyla sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:30
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Akoğlu Eczanesi
Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.