YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İlginç şekilli sivri biber

İlginç şekilli sivri biber

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’da biber hasadı yapan çiftçi tarlasında yılan başına benzeyen sivri biberi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyünde biber hasadı yapan İbrahim Fırat, gördüğü biber karşısında şaşırdı kaldı.

İlginç şekilli sivri biber

Adıyaman’da biber hasadı yapan çiftçi tarlasında yılan başına benzeyen sivri biberi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyünde biber hasadı yapan İbrahim Fırat, gördüğü biber karşısında şaşırdı kaldı. Hasat ettiği sivri biberin yılan başına benzediğini gören İbrahim Fırat, bu biberi diğerlerinden ayırdı. Biberin fotoğrafının sosyal medyaya atılmasıyla birlikte, büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Biberi saklayan İbrahim Fırat, ömrü boyunca ilk kez böyle bir biber şekliyle karşılaştığını ve bu biberi saklayacağını söyledi.

İlginç şekilli sivri biber

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:27
İkindi
15:59
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Saygı Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu
Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vali Mahmut Çuhadar spor tesislerini inceledi
Vali Mahmut Çuhadar spor tesislerini inceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.