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İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz ayrı çalışıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalışıyor.Hes Kablo Kayserispor’da sakat oyunculardan iyi haberler gelmeye başladı.

İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz ayrı çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz takımdan ayrı çalışıyor.
Hes Kablo Kayserispor’da sakat oyunculardan iyi haberler gelmeye başladı. Sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalan İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz, düz koşu yaparak çalışmalara başladı. Her iki oyuncunun birkaç hafta içerisinde yeniden formalarına kavuşmalarına beklenirken tedavilerine ise yoğun bir şekilde devam ediliyor.
Hekimoğlu Trabzon ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyen İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz, Pazartesi günü oynanacak Karagümrük maçında da takımdaki yerini alamayacak.

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