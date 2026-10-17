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İlhan Palut: "Üretmekte zorlanıyoruz"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, pozisyon üretmede zorlandıklarını belirterek, "Amed deplasmanında bir gol yiyebilirsiniz ama ofansif telafisini yapamadığımız zaman mağlubiyet karşımıza çıkıyor" dedi.

İlhan Palut: "Üretmekte zorlanıyoruz"
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Sahasında agresif ve coşkulu oynayan bir takımla karşılaştıklarını söyleyen Palut, "Önce bunu aşağı çekmemiz sonra oyunda dengeyi sağlayıp, sahaya iyi yayılıp, bir aşama sonra üçüncü bölge etkinliğiyle oyunu lehimize çevirmenin planı içerisindeydik. Özellikle 70. dakikaya kadar rakibimiz pozisyon bulamadı. Bu onların iç saha performansıyla çelişiyordu ama bizim için söylemeye gerek yok, pozisyon bulamıyoruz. 70’ten sonra en dikkat etmemiz noktalar, kaybettiğimiz top sonralarıydı, Orban ve Krasniqi ile yakaladılar. Onlar gol olabilirdi ama hiç olmaması gereken, iki oyuncu ile sıkıştırdığımız sadece Diagne’nin olduğu ortamda kötü bir gol yedik. Kalan zamanda telafi etmek için yüklendik ama başaramadık. Aslında rakibe oyunu genel olarak vermeyen bir takım, sahaya iyi yayılan bir takım Konyaspor. Üretmekte zorlanıyoruz. Amed deplasmanında bir gol yiyebilirsiniz ama ofansif telafisini yapamadığımız zaman mağlubiyet karşımıza çıkıyor. Oyuncu değişlikleri yaptık, ofansif anlamda fayda getirmedi. Genel manada deplasmandaki oyunları seyrettim, oyun tam bize dönüyordu. Tebrik ederim Amedspor’u. Korner kullanacakken dönüp, golü yedik. Hakemin dikkatsizliği vardı, bir tık ötesinde saçmalaması vardı. Genel olarak hakemlik bir mağlubiyet değildi. Yaptığım değişikliklere de performansları iyi değildi demeyeyim. Bu takımın teknik direktörüyüm, yansımasının sorumlusu benim. Oyun iyi gidiyordu, bir anda oyunu verdik, futbol bu farklı bakış açılarından güzel. Futbol böyle güzel, önceki maçlarda da agresif ambiyans vardı. İnanın biz bunu düşünmedik, Balet’in, Orban’ın coşkusunu aşağı çekmek istedik. Takımda etkilenme görmedim, burada güzel maçlar oluyor. Büyük bölümde oyunu istediğimiz gibi götürdük. Psikolojik olarak bizi baskı altına almadı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İlhan Palut Konyaspor
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