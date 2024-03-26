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  4. İlik nakledilen küçük Ceylan, 12 yıl süren mücadeleyle sağlığına kavuştu

İlik nakledilen küçük Ceylan, 12 yıl süren mücadeleyle sağlığına kavuştu

AA AA
26.03.2024 11:20
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İzmir'de, Akdeniz anemisinin en ağır seyreden türü "talasemi majör" hastalığıyla mücadele eden 12 yaşındaki Ceylan Polat, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla sağlanan yüzde 100 uyumlu iliğin nakliyle hayata tutundu.

Buca ilçesinde yaşayan Orhan ve Seyran Polat çiftinin ilk çocukları Ceylan'a, henüz 3 aylıkken götürüldüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde talasemi majör teşhisi konuldu.

Bir süre hastanede kalan Ceylan'ın tedavisine yıllarca düzenli kan nakli ve ilaçlarla devam edildi.

Sağlık durumu kötüleşince geçen yıl İstanbul'da özel bir hastaneye müracaat eden Ceylan için Pediatrik Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora'nın önerisiyle acil kök hücre nakli çağrısına çıkıldı. Aile bireyleri ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu iliğin bulunamaması üzerine 6 ay önce TÜRKÖK'e başvuruldu.

Ceylan'ın yüzünü güldürecek kemik iliği yurt dışında bulundu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde gerçekleştirilen nakil sonrası küçük Ceylan sağlığına kavuştu.

Tetkiklerde Ceylan'a nakledilen kemik iliğinin yüzde 100 uyum sağladığı belirlendi.

Ceylan Polat, AA muhabirine, hastalığı nedeniyle küçük yaşlardan beri düzenli kan nakli yapıldığını, bunun da canını çok acıttığını söyledi.

Uygun kemik iliğinin bulunduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Polat, "O gece hiç uyumadım. Hastaneye gittiğimde de çok heyecanlandım. Ailemden ayrılınca çok üzüldüm ama ilik nakli olup buluşunca kendimi çok mutlu hissettim. İyileşeceğim için kendimi şanslı hissettim." dedi.

Polat, kemik iliği naklinin ardından ağrılarının sona erdiğini, yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlattı.

Kemik iliğini beklerken hiç moralini bozmadığını vurgulayan Polat, "İnsanlar kemik iliklerini bağışlasınlar. Benim gibi hastalar da iyileşmek ve sağlıklı olmak, koşup eğlenmek istiyorlar. Benim gibi onlar da iyileşeceğine inansınlar. Çünkü bu hastalıkla mücadele eden çocuklar sağlıklı olup koşup eğlenmek istiyor." diye konuştu.

"HALA KENDİMİ RÜYADA HİSSEDİYORUM"

Anne Seyran Polat ise kızının sağlığına kavuşma sürecinde Prof. Dr. Barış Malbora'nın her zaman yanlarında olduğunu hatırlattı.

Kan bağışının azlığı nedeniyle tedavi sürecinde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını anlatan anne Polat, "Kan bağışıyla sadece çocukları değil biz aileleri de kurtarıyorlar. Bu tür nakil operasyonlarıyla aslında birçok hayatlar değişiyor. Hala kendimi rüyada hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Polat, kızıyla evinde bol bol vakit geçirdiğini, o kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

Prof. Dr. Malbora ise "talasemi majör" hastalığının tedavisinde kemik iliği naklinin tek tedavi yöntemi olduğunu anımsattı.

Ceylan'ın başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu anlatan Malbora, "Nakilden sonra taburcu ettik. Ceylan, artık ilaç kullanmıyor ve kan almıyor. Diğer sağlıklı bireyler gibi hayatını yaşamaya başladı. Dünya genelinde yaklaşık 42,5 milyon kök hücre bağışçısı var. Bunların 1 milyona yakını TÜRKÖK gönüllüsü. TÜRKÖK, uygun kemik iliğinin bulunmasını kolaylaştırdı. Artık hastalarımızın yüzde 90-95'ine uygun kök hücreyi bulabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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