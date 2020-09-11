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İlim Yayma Cemiyeti’den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Zonguldak İlim Yayma Cemiyeti, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.İlim Yayma Cemiyeti Zonguldak Şubesi geçtiğimiz günlerde İmam Hatipliler hakkında konuşan Erol Mütercimler hakkında adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti’den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Zonguldak İlim Yayma Cemiyeti, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
İlim Yayma Cemiyeti Zonguldak Şubesi geçtiğimiz günlerde İmam Hatipliler hakkında konuşan Erol Mütercimler hakkında adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Cemiyet Başkanı İbrahim Cansız, “Milletimizin teveccühü ile kurulmasına öncülük ettiğimiz ilk İmam Hatip Okulunun açılışının üzerinden 70 yıla yakın zaman geçmiştir. O günden bugüne imam hatip mezunları ve mensupları insanımızın milli ve manevi anlamda güçlenmesi ve ülkemizin kalkınması adına her alanda önemli vazifeler üstlenmiştir. İmam Hatip camiası, bugün 1 milyon 300 bin öğrencisi, mezunları ve aileleriyle birlikte milyonlarca mensubu olan geniş bir ailedir. Erol Mütercimler adlı şahıs medya yolu ile İmam Hatip camiasına ve bu ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözler asla kabul edilemez’’ dedi.
İmam Hatiplilere yöneltilen iftiraların sadece onların camiasını değil tüm Türkiye’yi hedef aldıklarını belirten Cansız, “Erol Mütercimler ’in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İmam Hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılması için Adalet Bakanlığımızı ve savcılarımızı göreve davet ediyoruz. İlim Yayma Cemiyeti olarak bu iftiralara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve Mütercimler ile hukuk önünde hesaplaşacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu okullardan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan; İmam Hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf
kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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