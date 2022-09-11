İlk görev yerindeki öğrencileriyle 40 yıl sonra bir araya geldi

BİNGÖL (AA) - BÜLENT TEMİZ - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynak köyünde 40 yıl önce görev yapan emekli öğretmen Recep Çamdere, yıllar sonra köyü ziyaret ederek öğrencileriyle buluştu.

Bursa'da yaşayan ve göreve başladığında 26 yaşında olan Recep öğretmen, ilk görev yeri olan Kaynak köyünü, yıllar sonra eşi Melahat Çamdere ile ziyaret etti.

Köye gelen 67 yaşındaki Recep öğretmeni, şimdi köy muhtarı olan öğrencisi Bedrettin Demir ile köy sakinleri karşıladı. İlk olarak görev yaptığı okulu ziyaret eden Çamdere, daha sonra köy içinde dolaşarak anılarını tazeledi.

Büyüyen öğrencilerini ve köy sakinlerini gören emekli öğretmen sevinç yaşadı, bazı köy sakinlerinin vefat ettiğini ve eski evlerinin harabe olduğunu görünce de hüzünlendi.

​​​​​​​Çamdere, AA muhabirine, köyde 60 öğrencisinin olduğu belirterek, ziyarette duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

Köydeki öğrenci ve velileri hiçbir zaman unutmadıklarını kaydeden Çamdere, şöyle konuştu:

"Hanımla burayı görmek istedik. Bursa'dan buraya geldim. Öğrencilerimin yüzleri değişmemiş ama büyümüşler. İlk görev yerim olduğundan dolayı ad ve soyadını söyleyeni hemen tanıyorum. Burada yaşadığım hiçbir anıyı unutmadım."

Köylülerin çok misafirperver olduğunu anlatan Çamdere, "O zaman fakirlik vardı, ellerinde ne varsa yedirmek ve içirmek istiyorlardı. Şimdi köy değişmiş, köylünün maddi durumu biraz daha iyi olmuş çok şükür. Ölenler olmuş, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Bize gösterdiği ilgi ve alaka aklımıza geldi"

Muhtar Bedrettin Demir de (47) öğretmeninin kendisini 40 yıl geriye götürdüğünü anlatarak, ilkokul günlerine geri döndüğünü dile getirdi.

"Hocamızın ders anlatımını, elektriklerin olmadığı zamanı, toz toprak ve bize gösterdiği ilgi aklımıza geldi." ifadelerini kullanan Demir, 40 yıl aradan sonra öğretmenlerinin köyü ziyaret etmesinin bir vefa örneği olduğunu anlattı.

Öğretmenlerinin Bursa'dan ziyarete gelmesinin kendilerini çok mutlu olduğunu ifade eden Demir, "Hocamızla köyü gezdik, yaşlılarla tanıştı, kimini hemen tanıdı kimini tanıyamadı." dedi.

