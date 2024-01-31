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  4. İlk kez açık açık söyledi! Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens futbolu bırakma kararını duyurdu

İlk kez açık açık söyledi! Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens futbolu bırakma kararını duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 10:00 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, verdiği bir röportajda sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını söyledi. Tecrübeli oyuncu "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Belçikalı futbolcu Dries Mertens, 37 yaşında olmasına rağmen, futbol kariyerini sezon sonunda noktalama kararı aldığını açıkladı.

VTM'ye yaptığı bir açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM"

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Belçikalı milli yıldız, konuşmasını "Her gün, her zaman futbola açık, çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak, aynı zamanda hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." sözleriyle noktaladı.

12 GOL 9 ASİST

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Galatasaray'a 2022 yazında bedelsiz olarak transfer olan Mertens, sarı kırmızılı formayla çıktığı 65 maçta 12 gol atıp 9 asist yaparak önemli bir katkı sağladı.

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