YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İlk kez asfalt yolla tanıştılar

İlk kez asfalt yolla tanıştılar

MANİSA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:38 | Son Güncelleme

Güvenli ve konforlu ulaşım hedefiyle şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Emlakdere Mahallesi’nin bağlısıyla arasındaki 3 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Güvenli ve konforlu ulaşım hedefiyle şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Emlakdere Mahallesi’nin bağlısıyla arasındaki 3 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır, Cumhuriyet tarihinden beri asfalt yapılmayan yollarında çalışma yapıldığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi’nin bağlısıyla arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu.
Yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır, “Aşağı ve Yukarı Emlakdere arasında yaklaşık 3 kilometrelik bir sathi kaplama yapıldı. Mahalle sakinlerimiz de memnunlar. Cumhuriyet tarihinde ilk defa asfalt yapılan yollarımız var. O da bizlere nasip oldu. Sağ olsun, Cengiz başkanımız sayesinde. Cengiz başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu güzel hizmetlerin devamını diliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Çamlık nefes aldı
Çamlık nefes aldı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Manisa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:19
İkindi
17:03
Akşam
20:05
Yatsı
21:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Manisa Sağlık Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı
Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi
Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi
Hastanede Yapılan Tatbikat Gerçeğini Aratmadı
Hastanede Yapılan Tatbikat Gerçeğini Aratmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.