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İlk kitaplar Kaymakamdan

MUĞLA HABERLERİ  | 18.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Yatağan ilçesinde oluşturulan ‘Polis Amca’ çocuk kütüphanesinin teşhir edilmesine geçtiğimiz günlerde başlanmıştı.

İlk kitaplar Kaymakamdan

Muğla’nın Yatağan ilçesinde oluşturulan ‘Polis Amca’ çocuk kütüphanesinin teşhir edilmesine geçtiğimiz günlerde başlanmıştı. Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sinanbey İlkokulu Müdürlüğü’nün koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa kurulacak olan çocuk kütüphanesinde hikaye ve masal kitapları başta olmak üzere birbirinden farklı kitaplar öğrenci, öğrenmen ve öğrenci velilerinin beğenisine sunulacak.
İlçenin köklü okulları arasında gösterilen Sinanbey İlkokulu’nda teşhir edilecek olan kütüphane ile ‘Polis dostunuz, arkadaşınızdır’’ fikri benimsetilerek, mevcut olan polis sevgisinin daha da arttırılması hedefleniyor.
Polis Amca isimli çocuk kütüphanesine ilk kitapları Yatağan İlçe Kaymakamı Onur Kökçü hediye etti. Kahraman Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz’ın babası Mehmet Yılmaz’ın yazdığı ‘Şehit Anasının Feryadı Ümmü Yılmaz’ isimli şiir kitaplarını kütüphaneye hediye eden Kaymakam Kökçü’nün ileriki günlerde de desteklerinin devam edeceği öğrenildi.
Polis Amca isimli çocuk kütüphanesinden kitapların ödünç olarak alınması ve verilmesi esnasında yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlayan yeni nesil anti-mikrobiyal bir çözelti ile de dezenfekte edilecek Dileyen vatandaşların kullanılmamış olmak kaydıyla kütüphaneye kitap hibe edebilecekler.

İlk kitaplar Kaymakamdan

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