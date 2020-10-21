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İlk servis Başkan Sandıkçı’dan

SAMSUN HABERLERİ  | 21.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başladı.Canik’te 6-14 yaş arasındaki çocukların evlerinden alınıp 19 Mayıs Yüzme Havuzu’na götürüldüğü projeye şuana kadar toplam 195 başvuru gerçekleşti.

Canik Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başladı.
Canik’te 6-14 yaş arasındaki çocukların evlerinden alınıp 19 Mayıs Yüzme Havuzu’na götürüldüğü projeye şuana kadar toplam 195 başvuru gerçekleşti. İlk aşamada salı, çarşamba, perşembe günleri gerçekleştirilen uygulamadan 45 çocuk istifade ediyor. 5 hafta gerçekleştirilecek birinci modülün ardından diğer başvurulara geçilerek tüm çocukların projeden istifade etmeleri sağlanacak.
Canik Belediyesi’ne ait servis araçlarıyla evlerinden alınan çocuklara Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da eşlik etti.
Canik’te yaşayan çocukların hiçbir imkandan mahrum kalmayacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu projeyi çokça önemsediğim için yavrularımıza eşlik etmek istedim. Dört tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yüzme bilmeyen çocuk kalmamalı diye düşünüyorum. Bu projemiz ilgili öncelikle ailelerimizi, muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizi bilgilendirdik. Sonrasında talepleri aldık ve bu talepler doğrultusunda Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte bir program takvimi oluşturduk. Bu takvime bağlı olarak 6-14 yaş aralığındaki yüzme bilmeyen çocuklarımızı havuzla buluşturup yüzme öğrenmelerini sağlıyoruz. Şu anda projemizin ikinci haftasındayız. Bir çocuğumuzu 5 hafta boyunca havuzumuza getirip götürmüş olacağız. 5 haftanın sonunda yüzmeyi öğrenmiş olacak. Çocuklarımız özellikle pandemi sürecinde evlerinde uzun süre hareketsiz ve sosyal aktivitelerden uzak kaldılar. Bu proje çocuklarımız için aynı zamanda bir sosyal aktivite olacak. Birçok açıdan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamış olacağız. Canik ilçemizde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayıncaya değin projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Tabii ki bu uygulamamızda tüm uygulamalarımız da olduğu gibi hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Korona virüs tedbirleri hususunda gerek biz belediye olarak gerekse Gençlik ve Spor Müdürlüğü üzerine düşeni yapıyor. Okullarımız tam olarak yüz yüze eğitime açıldığında ise bu projeye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü de dahil edilerek çocuklarımızın beden eğitimi derslerini yüzme havuzunda görmelerini arzu ediyoruz. Bu şekliyle daha çok yavrumuza daha planlı bir şekilde ulaşmış olacağız. Bunu önemsiyoruz çünkü yüzme temel ihtiyaç olmakla birlikte birden çok faydası olan bir spor branşı aynı zamanda. Hem vücut gelişimi hem duyusal, bilişsel gelişim hem de ruhsal yönden çocuklarımıza katkısı olabilecek bir spor. İnşallah Canik ilçemizde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak” dedi.

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