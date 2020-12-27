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İlk sondajdan istenilen sonuç çıkmadı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.12.2020 13:17 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı İlçesinde İl Özel idaresi tarafından yaklaşık 2 ay önce Osmanlı Köyü Taç Ocakları mevkiinde başlatılan su sondaj çalışmasından istenen sonuç çıkmadı.Kıyıcak mevkisinde Taç ocakların girişinde sondaj vurulan kuyudan su numunelerinde tahlil sonucu bozuk çıkınca kuyu kapatıldı.Araştırma çalışmalarını devam ettiren İl Özel İdare tarafından 2021 yılında ikinci kuyu çalışmalarına istenilen miktarda su aranacağı belirtildi.Alaplı Çengelli Köyü ile ve bu bölgede bulunan yakın Köylere için yeterli suyu buluncaya kadar arama ve sondaj çalışmalarının durmaksızın devam edeceğini belirten Alaplı İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın; “ Bir Köyün içme suyu için Kaymakamlığımız tarafından ihale sonucu (106 ) metre derinlikte elde edilen yer altı kaynak suyu ile ilgili yaptırılan tahliller neticesinde elde edilen su için (içilemez) raporu verilmiştir.Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın.

İlk sondajdan istenilen sonuç çıkmadı

Zonguldak Alaplı İlçesinde İl Özel idaresi tarafından yaklaşık 2 ay önce Osmanlı Köyü Taç Ocakları mevkiinde başlatılan su sondaj çalışmasından istenen sonuç çıkmadı.
Kıyıcak mevkisinde Taç ocakların girişinde sondaj vurulan kuyudan su numunelerinde tahlil sonucu bozuk çıkınca kuyu kapatıldı.
Araştırma çalışmalarını devam ettiren İl Özel İdare tarafından 2021 yılında ikinci kuyu çalışmalarına istenilen miktarda su aranacağı belirtildi.
Alaplı Çengelli Köyü ile ve bu bölgede bulunan yakın Köylere için yeterli suyu buluncaya kadar arama ve sondaj çalışmalarının durmaksızın devam edeceğini belirten Alaplı İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın; “ Bir Köyün içme suyu için Kaymakamlığımız tarafından ihale sonucu (106 ) metre derinlikte elde edilen yer altı kaynak suyu ile ilgili yaptırılan tahliller neticesinde elde edilen su için (içilemez) raporu verilmiştir.Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Suyu bulana kadar çalışmalar devam edecektir. Biz günü kurtarmaktan ziyade, Alaplı’nın geleceğini kurtarmanın ve su sorununu tamamen ortadan kaldırmanın telaşındayız. Allah’ın izniylede suyu bulacağız” dedi.

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