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İlk yardım ile hayata ilk müdahalede öncü olacaklar

MUĞLA HABERLERİ  | 10.03.2020 11:57 | Son Güncelleme

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaöğretim okullarında uygulanan ilkyardım farkındalık oluşturma projesi devam ediyor.Proje kapsamında Milas’taki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenler ilk yardım temel bilgisine sahip olacak, karşılaşabilecekleri okul kazaları, ev kazaları ve trafik kazaları yaralanmalarında pratik bilgi ile müdahalede öncü olacak.Ülkemizde artan okul kazaları, ev kazaları ve iş kazalarında bilinçsiz yapılan müdahaleler, koruyucu önlemlerin alınmaması, ilk yardım ve ilk müdahale uygulamalarında bilgi yetersizliği nedeniyle vatandaşlarımızın yaralanmasından, kalıcı hasar oluşturmasından ya da hayatını kaybetmelerinden yola çıkılarak tasarlanan Milas İlk ve Ortaöğretim Okullarında İlk Yardım Farkındalık Oluşturma Projesi eğitimlerini sürdürüyor.Proje; Milas Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri bölümü öğretmenlerinden Hasan Karabağ koordinatörlüğünde Nagihan Kızılkaya, Ayşegül Bilsel Ateşli, Eylem Aydemir tarafından Cumhuriyet İlkokulu ve Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulamalı temel ilkyardım eğitimleri ile devam ediyor.Proje kapsamında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda öğrenci ve öğretmenler ilk yardım temel bilgisine sahip olacak, karşılaşabilecekleri okul kazaları, ev kazaları ve trafik kazaları yaralanmalarında pratik bilgi kazanacaklar.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaöğretim okullarında uygulanan ilkyardım farkındalık oluşturma projesi devam ediyor.
Proje kapsamında Milas’taki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenler ilk yardım temel bilgisine sahip olacak, karşılaşabilecekleri okul kazaları, ev kazaları ve trafik kazaları yaralanmalarında pratik bilgi ile müdahalede öncü olacak.
Ülkemizde artan okul kazaları, ev kazaları ve iş kazalarında bilinçsiz yapılan müdahaleler, koruyucu önlemlerin alınmaması, ilk yardım ve ilk müdahale uygulamalarında bilgi yetersizliği nedeniyle vatandaşlarımızın yaralanmasından, kalıcı hasar oluşturmasından ya da hayatını kaybetmelerinden yola çıkılarak tasarlanan Milas İlk ve Ortaöğretim Okullarında İlk Yardım Farkındalık Oluşturma Projesi eğitimlerini sürdürüyor.
Proje; Milas Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri bölümü öğretmenlerinden Hasan Karabağ koordinatörlüğünde Nagihan Kızılkaya, Ayşegül Bilsel Ateşli, Eylem Aydemir tarafından Cumhuriyet İlkokulu ve Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulamalı temel ilkyardım eğitimleri ile devam ediyor.
Proje kapsamında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda öğrenci ve öğretmenler ilk yardım temel bilgisine sahip olacak, karşılaşabilecekleri okul kazaları, ev kazaları ve trafik kazaları yaralanmalarında pratik bilgi kazanacaklar.

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