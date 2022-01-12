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İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ın makam aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

12.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ın makam aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'da İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın makam aracının karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Atakum'dan Sinop istikametine giden Emre Evcil yönetimindeki 55 EC 001 plakalı İlkadım Belediye Başkanlığı makam aracı, Türk-İş Kavşağı'nda Nafiye Bilgin idaresindeki 55 GY 326 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Nafiye Bilgin ile makam aracında bulunan Başkan Demirtaş'ın koruması Murat Dinçer hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Makam aracında bulunan Başkan Demirtaş ise kazayı yara almadan atlattı.

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trafik kazası Samsun

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