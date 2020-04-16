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İlkadım Belediyesi sokağa çıkma yasağı öncesi önlemleri arttırdı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.04.2020 16:10 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için semt pazarlarında düzenleme yapıldığını duyurdu.Korona virüsü mücadelesi kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi halkın mağduriyet yaşamadan pazar alışverişlerini yapabilmeleri için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş hafta sonu kurulacak semt pazarlarının cuma ve pazartesi günleri aynı yerlerinde kurulacağını duyurdu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için semt pazarlarında düzenleme yapıldığını duyurdu.
Korona virüsü mücadelesi kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi halkın mağduriyet yaşamadan pazar alışverişlerini yapabilmeleri için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş hafta sonu kurulacak semt pazarlarının cuma ve pazartesi günleri aynı yerlerinde kurulacağını duyurdu. Zabıta ekiplerince düzenleme çalışmalarının yapıldığı semt pazarlarında hijyen çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

“Sosyal mesafe ve önlemler çok önemli”
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi İlkadım Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıklarını belirterek vatandaşları kurallara uyma konusunda uyaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; “Biz ilçemizin genelinde korona virüs ile mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra halkımızın en kolay şekilde ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine dönebilmeleri için planlamalarımızı yapıyoruz. Semt pazarlarımızın hafta sonu kurulamayacak olmasından dolayı hem esnaf kardeşlerimizin hem de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarını engellemek adına günlerinde değişiklik yapma kararı aldık. Bu değişiklikleri yaparken bir yandan da vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına Zabıta ekiplerimizce tüm mahallelerimizde anonslar ile duyuru yapıyoruz. Pazar yerlerimizin giriş-çıkışlarını belirli noktalarda serbest bırakarak eldiven ve maske olmadan pazara girişleri engelliyoruz. Pazar yerlerimizde pazar kurulmadan önce ve sonra dezenfekte çalışmaları yapıyoruz ve pazar içerisinde sosyal mesafe kuralı için denetimlerimize devam ediyoruz. Tüm pazarlarımızda esnaflarımızın ateş ölçümlerini düzenli olarak yapıyoruz. Ayrıca pazarcı esnafımızın tezgah aralarını 3 metre olarak düzenliyoruz. Bu ve bunun gibi birçok önlem ile zabıta ekiplerimiz halkımızın sağlığını korumak adına disiplinli çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

Cuma ve pazartesi günleri İlkadım’da kurulacak semt pazarları
18 Nisan Cumartesi günü kurulan semt pazarları aynı yerlerinde 17 Nisan Cuma günü kurulacak. Buna göre 17 Nisan Cuma günü kurulacak semt pazarları şu şekilde; Selahiye, Hançerli, Unkapanı, Reşadiye, İstasyon, Kılıçdede, Modern Pazar, İlyasköy ve Kadıköy pazarları. 19 Nisan Pazar gününden 20 Nisan Pazartesi gününe alınan pazarlar ise Derebahçe ve Karasamsun pazarları olarak duyuruldu.

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