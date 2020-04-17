İlkadım Belediyesi’nden en iyi şiiri sen oku en güzel videoyu sen çek yarışması

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ödüllü şiir okuma yarışması düzenliyor.

İlkadım Belediyesi korona virüsle mücadelesini sürdürürken yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları unutmadı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutlayacak çocuklar için ödüllü şiir okuma yarışması düzenleniyor. Video gönderen tüm çocuklara çeşitli armağanların verileceği yarışmada 1’incilik ödülü tablet, 2’ncilik ödülü dijital saat, 3’üncülük ödülü ise kitap seti olarak açıklandı.

23 Nisan’da çocuklar için ödüllü şiir okuma yarışması

Son katılım tarihi 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 17.00 olan görüntülü şiir okuma yarışmasına tüm çocuklar katılabilecek. 0553 560 05 30 numaralı WhatsApp hattına isim ve adres bilgileri ile çekilen videoları göndermek yeterli olacak. Gönderilecek videolar hazırlanırken telefon ve ya tabletin yatay konumda olmasına dikkat edilmesi gerektiği açıklanırken dereceye giren videoların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İlkadım Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla paylaşılacağı duyuruldu.