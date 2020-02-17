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İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezi engelleri kaldırıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi engelli vatandaşlara sunduğu eğitim imkanları ile engelleri kaldırmayı hedefliyor.İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde hizmet veren İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezi 6 - 55 yaş arası engelli vatandaşların sosyal yaşama dahil olmalarını sağlayacak eğitimlerle engelleri kaldırmayı hedefliyor.

İlkadım Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi engelli vatandaşlara sunduğu eğitim imkanları ile engelleri kaldırmayı hedefliyor.
İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde hizmet veren İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezi 6 - 55 yaş arası engelli vatandaşların sosyal yaşama dahil olmalarını sağlayacak eğitimlerle engelleri kaldırmayı hedefliyor. Toplam 65 engellinin eğitim gördüğü kurslara her geçen gün ilgi artarken ücretsiz olarak sağlanan kurslar için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Verdiğimiz hizmetler ve projelerimizin tamamında engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.
Alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde ve modern bir ortamda kurs görme imkanlarını yakalayan engelli vatandaşlar aldıkları eğitim ile sosyal ilişkilerinde büyük gelişmeler yaşarken bir yandan da meslek sahibi olabilecekleri kurslar da alabiliyorlar. Engelli kursiyerler kendilerine sağlanan imkanlarla bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra ahşap yakma, seramik yapımı ve bilgisayar kursu gibi kurslarla da buluşuyor.
Belediye hizmetlerinin tamamında yapılan planlamada ilk sırada engelli vatandaşların düşünüldüğünü belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız her çalışmada şimdiye kadar olduğu gibi engelli vatandaşlarımız için engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun için de fiziki imkanların en üst seviyeye çıkarılmasının yanı sıra her bir engelli vatandaşımızın kendi ayakları üzerinde durabilecekleri meslek edindirme kurslarımıza büyük önem veriyoruz. İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezimiz de tam da bu amaçla engelli vatandaşlarımıza farklı fırsatlar sunuyoruz. Hem sosyal hayatlarında hem de iş hayatlarında başarı yakalayabilecekleri kurslarımızla onların yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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