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İlkadım U-14 Kız Basketbol Takımı’ndan vefa örneği

SAMSUN HABERLERİ  | 15.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi U-14 Kız Basketbol Takımı, Samsunspor’da oynarken 20 Ocak 1989 yılında elim trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu’nun mezarını ziyaret etti.Basketbol 3.

İlkadım Belediyesi U-14 Kız Basketbol Takımı, Samsunspor’da oynarken 20 Ocak 1989 yılında elim trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu’nun mezarını ziyaret etti.
Basketbol 3. Bölge Şampiyonası için Zonguldak’a giden İlkadım Belediyespor U-14 Kız Basketbol kafilesi turnuvadan bölge şampiyonu olarak yurda dönüş yolunda 20 Ocak 1989 yılında elim trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Muzaffer Badalıoğlu’nun mezarını ziyaret etti. Kafile olarak tam kadro mezara giden basketbol kafilesi büyük bir vefa örneği gösterdi. Ellerindeki çiçeklerle Zonguldak Belediyesi Asri Mezarlığı’ndaki Muzaffer Badalıoğlu’nun mezarına gelen İlkadımlı sporcular getirdikleri çiçekleri mezara bırakarak dua etti.

"Vefa her kuşağa aktarılmalı"
Vefanın ve geçmişteki değerleri yaşayarak gelecek kuşaklara aktarmanın önemli olduğunu kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu sadece futbolda değil, diğer bütün alanlarda da böyle olmalıdır, hizmet verenlerin, yetenekleri toplum yaşatmalı, anlatmalıdır. Futbol tarihine kara gün diye geçen kazada vefat eden tüm Samsunsporlu sporcularımızın zorluklar çekerek Türkiye’de futbol oynadığını çok iyi biliyorum. Bu vesile ile futbol şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet geride kalan ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

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