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İlkadım zabıtasından ramazan denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.Ramazan ayının gelmesiyle beraber market ve fırınlarda yaşanabilecek yoğunluklar nedeni ile tedbirlerini arttıran İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber market ve fırınlarda yaşanabilecek yoğunluklar nedeni ile tedbirlerini arttıran İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde market ve fırınları denetimlerini arttıran ekipler bir yandan da hazırlanan afiş ve broşürlerle hem çalışanları hem de vatandaşı bilgilendiriyor.

“Zabıta ekiplerimiz titizlikle çalışıyor”
Korona virüs tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla İlkadım Belediyesi Zabıta ekiplerinin ilk günden itibaren titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ramazan ayının gelmesi ile yoğunluğun artabileceği market ve fırın gibi işletmelerde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerimizi sıklaştırma kararı aldık. Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı tüm ekiplerimiz korona virüsüne karşı teyakkuzda. Halkımızın sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveri ile gerçekleştiriyoruz. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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