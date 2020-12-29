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İlkadım’da araçlara “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” yazısı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

Samsun’da korona virüse karşı önlemler alan İlkadım Belediyesi, temizlik araçlarını “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” sloganıyla donattı.Korona virüsü önlemlerini hatırlatarak vatandaşların dikkatini çekmeyi hedefleyen İlkadım Belediyesi “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” sloganı ile yaklaşık 60 aracını giydirdi.

Samsun’da korona virüse karşı önlemler alan İlkadım Belediyesi, temizlik araçlarını “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” sloganıyla donattı.
Korona virüsü önlemlerini hatırlatarak vatandaşların dikkatini çekmeyi hedefleyen İlkadım Belediyesi “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” sloganı ile yaklaşık 60 aracını giydirdi. İlkadım ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlara hizmet ulaştıran araçlar, aynı zamanda korona virüsü önlemlerini de hatırlatacak.

"Sosyal mesafe, maske ve temizlik en önemli unsur"
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, başkan yardımcıları ile birlikte faaliyetin tanıtımını yaptı. Vatandaşların dikkatini çekmek istediklerini belirten Başkan Necattin Demirtaş, “Ülkemizde 1 yıldır virüsle mücadele devam ediyor. Son dönemde İlkadım ilçemizde vaka sayılarında artmıştı. Şu an aldığımız bilgilere göre düşüş eğilimine geçtiğini duyuyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. Biz burada Sayın Sağlık Bakanımızın da dile getirdiği ’sosyal mesafe, maske ve temizlik’ en önemli unsur. Ayrıca farkındalık oluşturmak için temizlik araçlarımızın tamamını ’Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar’ sloganını başlattık. Vatandaşın dikkatini çekmek istiyoruz. Aşılar da ülkemize gelmek üzere. İnşallah kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz” dedi.
Programa Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç katıldı.

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