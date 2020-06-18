İlkadım’da öğrenciler için hijyen seferberliği

İlkadım Belediyesi, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için ilçe genelinde tüm okullarda hijyen seferberliği başlattı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından uygulanan hijyen seferberliği ile 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak LGS öncesi öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri sağlanacak. Korona virüsü mücadelesi kapsamında İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sınav yapılacak tüm okulları ilaçlayarak hijyenik bir ortam oluşturuyorlar.

Tüm okullar ilaçlanacak

İlkadımlı öğrenciler 2020 LGS heyecanını yaşarken sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınav yapılabilmesi için İlkadım Belediyesi ekipleri sıkı bir çalışma yürütüyor. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen dezenfekte çalışması ile sınava girecek öğrenciler ve ailelerinin korona virüsünden ötürü tedirgin olmalarının önüne geçiliyor. Belediye ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.