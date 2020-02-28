YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İlkadım’da yeni yollar açılıyor

İlkadım’da yeni yollar açılıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 28.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılaşmanın arttığı ve yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açılıyor.İlkadım Belediyesi ’yol medeniyettir’ düsturuyla hareket ederek ilçede yol ihtiyacı olan bölgelerde yeni yollar açarak vatandaşların ihtiyacını gidermeye devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılaşmanın arttığı ve yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açılıyor.
İlkadım Belediyesi ’yol medeniyettir’ düsturuyla hareket ederek ilçede yol ihtiyacı olan bölgelerde yeni yollar açarak vatandaşların ihtiyacını gidermeye devam ediyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve her geçen gün gelişen mahallelerde yeni yol açma çalışması yaparak yol ihtiyacını gideriyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatıyla yol sıkıntısı olan mahallelerde program dahilinde yollar açan fen işleri ekipleri, alt yapısı tamamlanan yolları da kilitli parke döşeyerek vatandaşın hizmetine sunuyor.

“Üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz”
Yol çalışmalarının yaz kış demeden devam ettiğini belirlenen programlar dahilinde devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemiz gelişen ve nüfus büyümesi anlamında şehrimizin en hızlı büyüyen ilçesi konumundadır. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor, biz de bunu karşılamak için daha çok çalışıyoruz. İlçemizde yapılaşmayla yeni yol gereksinimi oluyor, fen işleri ekiplerimiz de bu ihtiyacı karşılamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz hizmet için buradayız ve burada olduğumuz sürece vatandaşa hizmet etmeye, İlkadım’ı geliştirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız sırasında rahatsız ettiğimiz vatandaşlarımıza hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:52
İkindi
15:57
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Aksoy Eczanesi
Ilkadim
Dilmaç Eczanesi
Ilkadim
Uysal Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Türk İş Eczanesi
Kurupelit
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.