İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken açıklama! “Tabii biz de futbolcuyuz..."

Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetin ardından İlkay Gündoğan'dan gündemdeki sözlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Barcelona maçına hazır olup olmadığı sorulduğunda verdiği yanıtla dikkat çeken deneyimli oyuncu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek konuya açıklık getirdi.

“BİRAZ YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU”

Barcelona maçı öncesinde kendisine yöneltilen “Hazır mısın?” sorusuna, “Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?” yanıtını veren İlkay Gündoğan, bu sözleriyle gündem olmuştu.

Gençlerbirliği galibiyetinin ardından konuya açıklık getiren tecrübeli futbolcu, “Şimdi orada biraz yanlış anlaşılma oldu. Hazır olmasam, her idmanda kendimi ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlış olur” ifadelerini kullandı.

“BİZ DE FUTBOLCUYUZ, OYNAMAK İSTİYORUZ”

Uzun süredir istediği süreleri alamadığını belirten İlkay, bu durumun moralini bozmasına izin vermemeye çalıştığını dile getirdi.

Deneyimli orta saha, “Tabii biz de futbolcuyuz, oynamak istiyoruz. Uzun bir süredir süre alamıyordum ama moralimi bozmamaya çalışıyorum” diyerek forma giymek istediğini vurguladı.

"İLK OLARAK AYNAYA BAKARIM..."

Öncelikle kendi performansını değerlendirdiğini belirten İlkay Gündoğan, teknik direktörün tercihlerine saygı duyduğunun altını çizdi.

Yıldız futbolcu, “İlk olarak her zaman aynaya bakarım. Ondan sonra tabii ki teknik direktörün kararı. Ona her zaman saygı gösteriyorum. Elimden geleni her zaman yaparım, takımın bana ihtiyacı olursa seve seve oyuna girip bu camiaya yardımcı olurum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.