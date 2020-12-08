İlkokul öğrencileri, çakıl taşlarını sanat eserlerine dönüştürdü

Serdivan Mehmet Demir İlkokulu, pandemi süresince yüz yüze eğitimden uzak kalan ilkokul öğrencilerine yönelik My Frıend Nature / Arkadaşım Doğa eTwinning projesini başlattı. proje kapsamında öğrenciler bahçe ve sokaklardan topladıkları çakıl taşlarının üzerine hayal güçlerini yansıtarak renkli çalışmalar ortaya çıkardı.

Serdivan Mehmet Demir İlkokulu müdür yardımcısı Ömer Çokal ile Ferizli TİS Halit Narin İlkokulu sınıf öğretmeni Melda Koç ’un kurucu üyesi olduğu My Frıend Nature / Arkadaşım Doğa eTwinning projesi kapsamında öğrenciler bahçe ve sokaklardan topladıkları çakıl taşlarının üzerine hayal güçlerini yansıtarak renkli çalışmalar ortaya çıkardı. Pandemi sürecinde evden çıkamayan çocuklar evlerinde yaptıkları çalışmalarla çakıl taşlarını adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Öğrenciler topladıkları çakıl taşlarını ev ve hayvan figürlerine boyadı.

Projenin amacından bahseden Ferizli TİS Halit Narin İlkokulu sınıf öğretmeni Melda Koç, “Doğaya ve doğada yaşayan canlılara sevgi ve saygı göstermek hepimizin insanlık görevidir. Bu sevgiyi küçük yaşlarda farklı etkinliklerle kazandırarak; çevre sorunlarının farkında olan, bilinçli, doğa dostu bireyler yetiştirebiliriz. Projemizde çoklu zeka kuramına da dayanarak doğa ile arkadaşlık kurmayı öğreneceğiz” dedi.

Proje hakkında konuşan Serdivan Mehmet Demir İlkokulu müdür yardımcısı Ömer Çokal, “Kasım ayından Mayıs ayının sonuna kadar sürecek bir projedir. Hazırladığımız çerçeve planı doğrultusunda işbirlikçi bir yaklaşım ile tüm ortakların katkı sağlamasını istiyoruz. Mayıs ayında değerlendirme çalışmaları, final ürünü ve raporlar olacaktır. Öğrencilerde çevre bilinci oluşur, doğa sevgisi kazanır, doğayı ve hayvanları korur, yaşadığı çevreyi temiz tutar, web2 araçlarını kullanır, twinspace de yapılan ürünler paylaşılır, ortaklarla ortak ürünler yapılır. Ayrıca okullar arası iletişimin gelişmesini sağlayarak ortak hareket etme yeteneğine katkı sağlamak” diye konuştu.

