YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. İlkokul öğrencisinin yazdığı öykü kitap oldu

İlkokul öğrencisinin yazdığı öykü kitap oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

Alaplı Atatürk İlkokul öğrencisinin Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabında yazmış olduğu öykü yayınlandı.Milli Eğitim Bakanlığı; yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde çocukların evde geçirdikleri günlerde hayal kurma, düşünme ve yazma becerilerini güçlendirmeleri için 23 Nisan’ın 100.

Alaplı Atatürk İlkokul öğrencisinin Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabında yazmış olduğu öykü yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı; yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde çocukların evde geçirdikleri günlerde hayal kurma, düşünme ve yazma becerilerini güçlendirmeleri için 23 Nisan’ın 100. yıl dönümünde öykü yazma çağrısı yapıldı. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki binlerce öykü öğrencinin ön değerlendirmenin ardından Alaplı Atatürk İlkokulu 2-A sınıfı öğrencim Rana A.Tütüncü’nünde yer aldığı Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı özelliklere sahip 100 çocuğun yazdığı "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" Kitabında Gökkuşağı öyküsü yer aldı.
Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, İlçeden böyle bir Öğrencinin ’’Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler’’ kitabında yer almasını çok mutlu olduklarını dile getirdi.Cevat Çevik , "Amacımız çocukları iyiliğe yönlendirmek.Proje ile çocukların kendi başlarına bir şeyler başarıp, onu somut halde görmelerini amaçlamak.Böylelikle hem kitap sevgileri, hem de yazma alışkanlıkları arttırmaktır.bu başarıyı gösteren Rana Öğrencimizin ve Öğretmenini tebrik ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:34
Öğle
12:54
İkindi
16:48
Akşam
20:05
Yatsı
21:41

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Site Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi

40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.